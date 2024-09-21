Міненерго: Значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, ускладнюють роботу енергосистеми

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

У Полтавській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції також виникла пожежа, при цьому знеструмлювалась підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.

Як зазначили в Міненерго, завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Загалом з жовтня 2022 року росія завдала більше 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду.

У південно-східному регіоні внаслідок технологічних порушень знеструмлювалась повітряна лінія. Її включено в роботу. Споживачі не знеструмлювались.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 12 110 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 485 населених пунктів.

За даними Міненерго, експорту електроенергії не відбувається та не передбачається. На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1300 МВт.