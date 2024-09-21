Міненерго: Значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, ускладнюють роботу енергосистеми

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14:21
Сікорський: Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги
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12:16
У розвідці Естонії підрахували російські втрати боєприпасів на складі у Торопці
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10:12
Генасамблея ООН ухвалила «Пакт майбутнього», незважаючи на спротив росії
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16:20
Країни Quad визнали неприйнятим будь-яке застосування або загрозу застосування ядерної зброї
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13:15
захарова: росія не братиме участі у другому Саміті миру
- 14:21
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09:10
Умєров: Вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти дронів, ніж рф
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16:25
Ключовим елементом підтримки України має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС, - ЗМІ
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17:27
Железняк: Рада підтримала у першому читанні збільшення податків
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16:25
Дослідження показало, де в Україні тарілка борщу коштує найдорожче
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12:16
У 2025 році Кабмін може зменшити фінансування Пенсійного фонду на 13%
- 09:10
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.
Перманент губ искусство создания совершенного образа18.09.2024 / 02:52Перманент губ - это одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, позволяющая создать идеальный контур и насыщенный цвет губ без ежедневного использования косметики. Этот метод перманентного макияжа не только подчеркивает природную красоту, но и помогает скорректировать форму, визуально увеличить объем и сделать цвет более выразительным и стойким.Последние новости рубрики
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