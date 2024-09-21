Зеленський: Протягом тижня ворог застосував понад 900 КАБів, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення в офіційному Телеграм-каналі Зеленського.

"Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів", - повідомив глава держави.

Президент також повідомив, що всім постраждалим від удару, який росія цієї ночі завдала по Харкову, надається необхідна допомога.

"Цієї ночі (проти 22 вересня, - ред.) росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна далекобійність.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - заявив Зеленський.