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Зеленський: Протягом тижня ворог застосував понад 900 КАБів, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів

23.09.2024 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий удар ворога по Харкову. Глава держави також повідомив кількість бомб, ракет та ударних дронів, які росіяни застосували проти України за останній тиждень.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення в офіційному Телеграм-каналі Зеленського.

"Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів", - повідомив глава держави.

Президент також повідомив, що всім постраждалим від удару, який росія цієї ночі завдала по Харкову, надається необхідна допомога.

"Цієї ночі (проти 22 вересня, - ред.) росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна далекобійність.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - заявив Зеленський.

Зеленський
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