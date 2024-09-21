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ЦНС: На ТОТ росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають в "їх країні" незаконно

23.09.2024 / 11:14
Гауляйтери погрожують внести українців в реєстр іноземців, які перебувають в окупації та відмовляються від паспорта рф. Таким чином, їх хочуть повністю позбавити прав або ж примусити до паспортизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають в "їх країні" незаконно.

У разі внесення українця в такий реєстр, який перебуває на своїй рідній землі (але під окупацією російських загарбників), йому буде заборонено керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, укладати та розривати шлюби, а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.

"За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоної макулатури ворога", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву звернувся до людей із закликом повідомляти про гауляйтерів, які причетні до паспортизації. Крім того, інформаційний ресурс закликав передавати дані щодо баз розташування ворога, складів його техніки та боєкомплекту.

ЦНС, ТОТ
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