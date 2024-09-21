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Зеленський: Ми переконуємо партнерів, що Україні потрібна повноцінна далекобійність

22.09.2024 / 10:10
Україна потребує повноцінної далекобійності для захисту від російської агресії, і продовжить працювати з партнерами, щоб отримати необхідні дозволи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська. Ми переконуємо партнерів – і продовжимо говорити про це наступного тижня, – що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору, від росії", - заявив президент у вечірньому зверненні в суботу.

Він зазначив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор і повернути безпеку.

"Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів. У Президента Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

Зеленський
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