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15:23
шойгу обіцяє надати десантні кораблі для переправи людей в Крим
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14:21
росія: Підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи" немає
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12:16
Фонд Сороса звільняє принаймні 40% своїх співробітників по всьому світу
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11:14
The Economist: Деякі країни Європи досі продовжують просувати наративи кремля про війну проти України
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18:30
Польща вважає малоймовірним використання росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати
- 15:23
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16:25
У Мінагрополітики розповіли, скільки сільгоспземлі було продано
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13:19
Reuters: Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,5 мільярда доларів
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10:12
На подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС уряд спрямував понад 4 млрд грн
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16:25
Бірол: Цієї зими ціни на енергоносії в Європі можуть підскочити
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12:16
НБМ: Основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна
- 16:25
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.
Как выбрать тип насоса для колодца?08.06.2023 / 01:57В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.Последние новости рубрики
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Игровые наушники с объемным звуком 7.1: стоит ли переплачивать03.07.2023 / 11:18
Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
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