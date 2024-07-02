Після поїздки до путіна Орбан анонсував "несподівані зустрічі"

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Як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном: юридичні нюанси06.07.2024 / 00:10Від’їзд на роботу за кордон – явище досить розповсюджене серед українців. Вони дуже активно вдаються до пошуків перспективних пропозицій, переходячи за посиланням https://group-working.com/, обговорюють актуальні питання з представниками компаній-посередників, активно спілкуються з цього приводу в соціальних мережах. З огляду на актуальність питання посередництва у закордонному працевлаштуванні така діяльність перетворилась на прибутковий бізнес, який здатен приносити непогані прибутки. Але перед тим, як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном, знадобиться вирішити низку непростих питань стосовно офіційних дозволів та додаткових ресурсів, щоб створити належну основу для задоволення потреб клієнтів.Последние новости рубрики
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