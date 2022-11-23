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США виділяють Україні додаткові 400 мільйонів доларів для оборонних потреб

23.11.2022 / 18:17
США виділяють Україні додаткові 400 мільйонів доларів для оборонних потреб
Відповідне доручення дав президент США Джо Байден дав сьогодні, 23 листопада, держсекретарю Ентоні Блінкену.

Відповідне доручення дав президент США Джо Байден дав сьогодні, 23 листопада, держсекретарю Ентоні Блінкену. 

Зазначають, що додаткові 400 мільйонів доларів спрямують на оборонні потреби України. 

На виділення допомоги уже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам за підтримку.

Ще 400 мільйонів на військову допомогу для України від США. Президент США Джо Байден доручив виділити таку суму,
– зазначив Андрій Єрмак. 

Керівник ОП додав, що кращою відповіддю на терор ворога є сила.Тож, "військова допомога для України – це саме та сила, яка дозволить нам виграти війну".

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