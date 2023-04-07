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Данілов: Україна задіяла в обміні полоненими з росією представників упц мп

07.04.2023 / 11:19
Україна задіяла в обміні полоненими з росією представників розвідки країни-агресора з упц мп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю.

"У цій інституції (упц мп - ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти російської федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати", - зазначив Данілов.

Він додав, що росія впливала на Україну не лише за допомогою релігійних організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі. Секретар РНБО запевнив, що Служба безпеки України бореться із такими діями країни-агресора.

Данілов
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