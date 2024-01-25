Експерт розповів про недостовірність російської версії щодо падіння літака Іл-76 в Білгородській області

Таку думку висловив військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов в коментарі Укрінформу.

«11:00 - з’являється інформація про падіння російського літака Іл-76 в Бєлгородській області. Але є декілька нюансів. Перше: після 10:00 у Білгородській області було оголошено ракетну небезпеку і відповідно закрито повітряний простір. Це стала практика російської сторони і не тільки російської, коли під час можливої ракетної атаки чи атаки БПЛА російська сторона оголошує план «Ковер». Тобто закриває повітряний простір над аеродромами і не тільки над аеродромами. Мовиться про можливість ураження повітряних суден. І тут виникає питання: якщо оголошено було повітряну тривогу і відповідно ракетну небезпеку, і повітряний простір закритий, яким чином російський Іл-76 опинився в небі над Білгородською областю у момент ракетної небезпеки, у момент коли працюють російські системи ППО? Причому о 10 годині російська сторона заявляла про те, що системами ППО начебто знищено декілька БПЛА. Тут виключати можливості російської провокації, те, що борт підставляли під удар ППО навмисно, не можна», - наголосив Снєгирьов, додавши, що якщо була ракетна загроза і працювала російська ППО, то постає питання: якими засобами ППО було уражено російський Іл-76? Це перші розбіжності в російські версії, які ставлять під сумнів саму інформацію, що поширюється російською стороною.

Крім того, експерт звернув увагу, що в повідомленнях російських пабліків зазначалось, що на момент падіння літака з нього викинули пакунок з документами.

«Це найбільш цікаво. Для чого викидати пакунок з документами? Місце аварії наразі очеплено повністю, причому цивільні структури, які працювали на місці аварії, вони вже виїхали з місця подій, працюють виключно спеціалісти – вибухотехніки і відповідно представники спецслужб», - зазначив експерт.

Він повідомив, що відбувається пошук цих документів, які розкидані по значній території після падіння літака.

«Ще одне запитання до російської сторони – які документи викидались на момент падіння, і чому взагалі екіпаж в момент падіння вирішив викинули ці документи з літака? Яка інформація могла, скажімо так, зашкодити російській стороні на момент розслідування ураження повітряного судна в небі над Білгородською областю», - зауважив він.

Також Снєгірьов звернув увагу на повідомлення росіян про нібито запуск Україною трьох ракет типу Patriot та IRIS-T, а в російських ЗМІ повідомлялось про 2 вибухи в повітрі.

«Кількість ракет, засобів ураження відрізняється від тих, які є в офіційній інформації, і відповідно які публікуються в російських пабліках з посиланням на безпосередньо мешканців району, де впав Іл-76 і представників правоохоронних органів. Це ще одна розбіжність», - відзначив експерт.

Також, на його думку, варто говорити про відстань, з якої начебто відпрацювали Patriot чи IRIS-T. Експерт відзначив, що ракетний комплекс Patriot дійсно має радіус дії більше 160 км, однак IRIS-T має значно скромніші характеристики.

На думку Снєгирьова, такі заяви російської сторони пов’язані з рішенням останнього засідання Рамштайну надати Україні зброю дальнього радіусу дії.

«Таким чином створюються передумови щоб звинуватити Україну в недоговороспроможності щодо використання західних видів озброєння», - зазначив експерт.

Коментуючи заяву Картаполова про обмін військовополоненими між Україною та рф, Снєгирьов відзначив, що в статистиці російської сторони є суттєві розбіжності.

«Картаполов стверджує, що сторони готували обмін в форматі 192 на 192. Але тепер, за його словами, обмін полоненими між росією і Україною буде поставлено на паузу. В заяві Картаполова літак перевозив 65 українських військовополонених, другий літак який перевозив 80 полонених начебто вдалося розвернути», - зазначив експерт.

Він вкотре наголосив, що досить дивно виглядає поява аж двох літаків на момент оголошення повітряної тривоги і ракетної небезпеки, однак і цифри щодо військовополонених також викликають питання.

«Нескладна арифметика – 80 плюс 65 - дає можливість порахувати, що це 145 полонених. Тому Картаполову ми подаруємо калькулятор. 145 це зовсім не 192. Тобто розбіжність досить серйозна, якщо готувався і це мав бути обмін військовополоненими 192 на 192, тоді виникає законне питання де ще 47 українських полонених. Відкрите питання», - зазначив Снєгирьов, додавши що факт перебування полонених на борту не доведений.

«Якщо в цей день планувався обмін і ви перекидали літаками військовополонених, то відповідно їх мало би бути 192. Натомість їх 145. Відкрите питання, яке повністю руйнує російську версію», - підсумував експерт.