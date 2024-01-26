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Свириденко розповіла про зміни, яки передбачено рішенням РНБО щодо економічної безпеки та стабільності

25.01.2024 / 18:30
Міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, які зміни передбачено рішенням РНБО щодо економічної безпеки та стабільності під час воєнного стану, яке містить створення Ради з підтримки бізнесу.

Міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, які зміни передбачено рішенням РНБО щодо економічної безпеки та стабільності під час воєнного стану, яке містить створення Ради з підтримки бізнесу.

«Ці зміни складаються з трьох основних блоків і передбачають передусім удосконалення законодавства, встановлення формату роботи бізнесу і влади, а також обмеження перевірок, що важливо на час проведення цих змін законодавства терміном до трьох місяців», – сказала вона, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

Що стосується законодавчих змін – йдеться про подання урядом до парламенту протягом трьох місяців законопроєкту про внесення змін до закону про БЕБ (Бюро економічної безпеки) або ж вдосконалення його механізму для консолідації роботи зі злочинами, які посягають на економіку держави, в єдиному органі.

«Також пропонуватиметься та обговорюватиметься з бізнес-спільнотою низка змін до Кримінально-процесуального кодексу», – додала вона.

Свириденко зауважила, що другий блок, який стосується забезпечення регулярної комунікації, передбачає створення при президентові Ради з підтримки бізнесу на період дії воєнного стану.

«Ця рада сприятиме швидкому реагуванню на скарги підприємців і розв’язанню їхніх нагальних проблем. Туди увійдуть представники реального сектору економіки, великих і середніх українських компаній з різних галузей. Головне завдання ради – координувати зусилля бізнесу та влади, щоб наша економіка міцніла і ми один одного чули», – пояснила глава Мінекономіки.

Щодо обмеження перевірок, на думку Свириденко, це важливий захід, тому що потрібен час на розробку змін.

«Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, СБУ та БЕБ буде рекомендовано упродовж трьох місяців утримуватися від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи негативно вплинуть на роботу підприємств. Цей мораторій діятиме три місяці», – підсумувала вона.

РНБО, Свириденко
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