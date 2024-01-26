Зеленська під час виступу на засіданні ПАРЄ подякувала за допомогу Україні в поверненні дітей

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер, дебати щодо термінової процедури на тему "Становище дітей України" відбулися на полях зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Зеленська приєдналася до заходу онлайн на запрошення президента ПАРЄ Тіні Кокса. Особливий акцент було зроблено на становищі українських дітей, яких примусово депортувала Росія.

Перша леді подякувала країнам, які допомагають Україні в поверненні дітей, відзначивши кроки міжнародної спільноти, зроблені за останній рік. Зокрема, за результатами четвертого Саміту глав держав та урядів Ради Європи (відбувся 16-17 травня 2023 року в Рейк'явіку) було прийнято декларацію, присвячену українським дітям, яких було незаконно вивезено на територію росії з закликом до їх негайного повернення та притягнення винних до відповідальності. Крім того, окрема увага Ради Європи сконцентрована на відповідальності за агресію російської федерації проти України, притягнення до відповідальності всіх винних у депортаціях і примусових переміщеннях, а також на забезпечення правосуддя для жертв депортацій. Розпочала роботу Консультаційна група Ради Європи з питань дітей України.

Як наголошується в повідомленні, перша леді України наголосила, що потрібні рішучіші дії. "Час проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік – це забагато для викраденої дитини", - сказала дружина президента.

"Прошу долучитися національні парламенти – маємо змусити рф виконувати Женевські конвенції та невідкладно надати вичерпні списки імен та місцеперебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані. Кожен порятунок кожної дитини – це зараз спецоперація, до якої залучено багато країн і десятки небайдужих людей. І тоді все вдасться", - резюмувала вона.

За результатами дебатів учасники одностайно проголосували за ухвалення резолюції та рекомендацій щодо становища дітей України.