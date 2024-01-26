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МО України: До "коаліції дронів та РЕБ " приєдналися Швеція і Велика Британія

26.01.2024 / 12:16
Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної "коаліції дронів".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони у Тelegram-каналі , передають Українськi Новини.

Міноборони зазначає, що "коаліцію дронів та РЕБ" створили Україна та Латвія, рішення про це ухвалили під час візиту Міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва у грудні 2023 року. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

"Воювати мають технології, а не люди. "Коаліція дронів" стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

дрони, коаліція дронів
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