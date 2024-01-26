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Шуляк: В Україні відсутні актуальні дані щодо фондів недобудованого житла

26.01.2024 / 13:19
Україна планує відновити процес інвентаризації недобудов та довгобудов, що був призупинений через російське вторгнення.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає УНН.

Олена Шуляк наголосила, що нині в Україні відсутні актуальні дані щодо фондів недобудованого житла та кількості громадян, котрі проінвестували в незавершене будівництво.

За словами очільниці профільного комітету, проведення інвентаризації разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури допоможе чітко визначити проблему та знайти її оптимальне вирішення.

«Проблема недобудів і довгобудів для України, як ми бачимо, на жаль не нова. Лише на прикладі столиці маємо купу показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер Київміськбуд. Це десятки тисяч українських родин, які досі не отримали ключів від своєї домівки. Потрібно шукати можливі шляхи вирішення цих викликів по всій країні, а також зміцнювати законодавство в будівельній сфері, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій», - заявила Олена Шуляк.

Також Олена Шуляк відзначила Закон про реєстрацію спеціального майнового права, який вимагає реєстрації спеціальних майнових прав на об'єкти у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ця система є гарантом прозорості на ринку будівництва, позаяк забудовник повинен отримати технічні та містобудівні умови, внести дані на проєктування, представити проєктну документацію з ідентифікатором та експертний звіт. Затверджена проєктна документація та документ, що надає право на будівельні роботи, також є обов'язковими елементами для успішної реєстрації.

«Фактично така багатоетапна перевірка алгоритмами електронної системи перед реєстрацією спеціального майнового права є додатковою гарантією для інвестора, що забудовник будує відповідно до чинного законодавства», - підкреслила Олена Шуляк.

Шуляк
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