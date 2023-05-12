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Україна має шанс замінити росію та білорусь на світовому ринку постачальників деревини

12.05.2023 / 10:13
Зі світових ринків витісняють представників росії та білорусі як постачальників деревини. В України є шанс зайняти їхнє місце, що дозволить створити індустрію з оборотом до 10 млрд доларів і десятками тисяч робочих місць.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма під час засідання робочої групи з реформування лісової промисловості, передає Укрінформ.

«Ми хочемо створити велику ефективну індустрію продуктів із деревини. Йдеться про кратне збільшення виробництва меблевих компонентів, МДФ, паркету, брусу, конструкційних матеріалів, целюлози, паперу, а також створення індустрії біоенергетичних матеріалів», - зазначив Шурма.

Він уточнив, що кубометр необробленої деревини коштує 50-100 дол., а готового продукту – від 700 дол. до 3 тис. дол.

Заступник керівника ОП наголосив, що в Україні заготовлюється близько 13 млн кубометрів деревини на рік. Цей обсяг можна збільшити до 25 млн кубометрів, зокрема, за прикладом Скандинавії, де кожен вирубаний гектар лісу повинен відразу ж заміщуватися шляхлм висаджування нового.

«Ще одна мета — це наведення ладу в лісовій галузі, а саме: механізація заготівлі, перехід із ручної заготівлі на механізовану, контроль за її обсягами, підвищення продуктивності, зниження собівартості, уникнення пересортиці. Для цього «Ліси України» проводитимуть програму модернізації та закупівлю нової техніки», - додав посадовець.

Шурма, деревина
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