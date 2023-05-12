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Пендзин: Ціни на деякі овочі можуть впасти приблизно на 20-30%

11.05.2023 / 13:18
Пендзин: Ціни на деякі овочі можуть впасти приблизно на 20-30%
Зниження цін на сезонні овочі, зокрема, помідори, огірки та моркву, очікується на початку або в середині червня. Ціни можуть впасти приблизно на 20-30%.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Я думаю (сезонні овочі почнуть дешевшати – ред.) десь в середині червня, тому що холодна весна. У кращому випадку на початку червня, а в песимістичному прогнозі в середині червня, коли з відкритого ґрунту почнуть надходити на наші полиці овочі з нашої місцини», - розповів Пендзин.

Він зазначив, що сезонні овочі можуть подешевшати приблизно на 20-30%.

«Ми очікуємо зменшення вартості десь на 20-30%», - сказав Пендзин.

Нагадаємо, споживчі ціни, як очікується, знизяться за підсумками першого півріччя, і інфляція на кінець року прогнозується на рівні 14,8%.

Пендзин, овочі
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