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У парламенті тривають дискусії щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби

24.09.2024 / 16:25
Верховна Рада вже підвищила акцизи на пальне і тепер планує зробити це і для тютюнових виробів.

Кінцевого рішення ще нема - тривають дискусії у профільному парламентському комітеті. Однак опитані експерти вважають, що іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Причина нововведення в тому, що зараз в Україні ж акцизи на тютюнові вироби є одними з найнижчих в Європі.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогоднішній момент у нас приблизна величина акцизу на тисячу сигарет десь на рівні 46-47 євро. «Цей акциз мінімальний, тому що в країнах Європи, в дійсності він є набагато більший. В якості прикладу Фінляндія - там більше 300 євро, в наших сусідів він більше 90 євро», - говорить Пендзин.

За його словами,  зараз в українському бюджеті є великий дефіцит - потрібні кошти на оборону та посилення армії. А найбільш доступний, на думку уряду та депутатського корпусу спосіб збільшити доходи бюджету, це підвищення саме акцизів на пальне, на алкогольну продукцію і на тютюнову.

Законотворці пропонують перевести ставки акцизу з гривні у євро, а також змінити підхід до оподаткування на звичайні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). Акциз на сигарети зростатиме поступово - на 5% щороку, щоб у 2028 році він був 90 євро, а от для ТВЕНів він буде нижчим - 72 євро.

Це виправдано, наголошують фахівці, адже податки на сигарети та ТВЕНи мають бути різними.

Голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко додала, що податок на акциз - це податок на шкоду. Вже є безліч досліджень є, в тому числі і Британії і Чехії, де йдеться про те, що оподаткування на ТВЕН порівняно зі звичайними сигаретами має бути меншим, оскільки ТВЕН – це продукт зі зниженим ризиком.

Така податкова диференціація на сигарети і ТВЕНи потрібна щоб гармонізувати наше законодавство з ЄС. Там різниця в акцизах на звичайні сигарети та ТВЕНи сягає в середньому 66%.

Навіть Молдова нещодавно прийняла диференціацію. Україна залишається єдиною у Європі, де немає диференціації. Запланована урядом диференціація в оподаткуванні тютюнових виробів  становитиме лише 20% до 2029 року.

В уряді розраховують, що підвищення акцизів на всі тютюнові вироби дозволить зібрати до бюджету до 2029 року додаткові 28 мільярдів гривень.

Експерти ж наголошують, аби підвищені акцизи та податки спрацювали - також ефективно мають працювати і податкова з митницею і оновлене Бюро економічної безпеки.

акциз, Пендзин
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