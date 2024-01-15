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В ОП розповіли, як Україна покриє дефіцит бюджету у 2024 році

18.01.2024 / 09:10
Україна у 2024 році покриє дефіцит бюджету розміром приблизно $40 млрд переважно завдяки допомозі міжнародних партнерів, однак у наступні роки навіть після всіх зусиль уряду та зростання економіки необхідний для відновлення країни дефіцит держбюджету розміром $10-15 млрд можна буде покрити завдяки доходам із заморожених активів рф.

Таку думку висловив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Абсолютно впевнені, що обидва пакети (допомоги – ІФ-У) буде схвалено - у США та ЄС. Тобто 2024 рік буде закритий... Питання, що далі... тому що ми розуміємо, що, грубо кажучи, $10-15 млрд будуть необхідні додатково", - сказав він на дискусії в Українському домі в Давосі в середу.

За його словами, ця сума приблизно відповідає доходам від заморожених російських активів з урахуванням ринкових ставок за казначейськими зобов'язаннями або облігаціями емітентів із рейтингом "ААА", які зросли сьогодні до 4-5% річних.

"Ми говоримо про цифри між $10-15 млрд", - уточнив Шурма.

Він зазначив, що юридично вирішити питання надання цих коштів Україні набагато легше, ніж питання конфіскації самих російських активів.

бюджет, Шурма
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