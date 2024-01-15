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Шмигаль: Уряд удосконалив механізм виконання програми "єВідновлення"

17.01.2024 / 16:25
Уряд удосконалив механізм виконання програми "єВідновлення", та спростив процедуру припинення права власності на знищений об'єкт. Також поліпшено взаємодію міністерств у сфері обміну інформацією і встановлено чіткий алгоритм оскарження дій спеціальних комісій, які нараховують суму компенсації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Окрім того, Кабмін оновив порядок нарахування та використання коштів на будівництво приватних, садових або дачних будинків та вніс інші важливі зміни.

Зазначається, що головна мета цих змін полягає в усуненні незручностей та розбіжностей і забезпечує максимальне спрощення процесу від подачі заявки до отримання компенсації чи будівництва житла.

Окрім цього, внесені зміни включають можливість випуску карток для спеціальних та поточних рахунків, а також розширений перелік продукції, яку можна придбати за отриманими компенсаціями.

Шмигаль додав, що понад 35 тисяч українських сімей, житло яких було пошкоджено, вже отримали від держави компенсації на суму 3,2 мільярда гривень.

Загалом, українці вже подали 67 тисяч заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

Шмигаль
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