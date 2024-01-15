Шмигаль: Уряд удосконалив механізм виконання програми "єВідновлення"

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Блінкен розповів про що говорив із Зеленським в Давосі
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Китай має у своєму арсеналі 500 ядерних боєголовок, - дослідження
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17:27
Столтенберг не бачить, що путін готовий до миру
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14:21
Орбан вкотре підтвердив свій спротив схваленню програми макрофінансової підтримки для України
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13:19
У москві засудили полковника росгвардії за неефективний захист Кримського мосту
- 12:16
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В Укрзалізниці розповіли про нову послугу з накопичення маршрутів
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Кулеба вважає, що США схвалять допомогу для України у кінці січня
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14:21
Сікорський: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки для України
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11:14
МО України розірвало останній контракт з Гринкевичем
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В ОП розповіли, як Україна покриє дефіцит бюджету у 2024 році
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