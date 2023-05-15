Кабмін спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям за кордоном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У відомстві зазначили, що наразі громадяни України зможуть подавати заяву про виплату пенсій у віддаленому режимі.

При цьому уряд передбачив можливість відновити виплату пенсії, яка була припинена під час воєнного стану шляхом надсилання відповідного листа. Крім заяви, необхідно буде надіслати копії документів про статус біженця або отримання тимчасового захисту.