Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса

Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.

Второй вариант становится все более популярным благодаря простоте работы, мобильности и удобству ведения бизнеса - именно поэтому стоит подробнее изучить, на что способна ПРРО касса и какую выгоду можно получить от ее использования.

Что такое онлайн-кассы?

Онлайн-касса или программный регистратор расчетных операций - приложение, которое можно установить на компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Основное отличие ПРРО от привычных кассовых аппаратов - моментальная передача чеков на сервер налоговой службы. Сами чеки формируются в электронном виде, и покупатели при необходимости могут получить их, сделав запрос в мессенджер или на электронную почту налоговой.

Для использования онлайн-кассы необходима синхронизация с «Электронным кабинетом», что позволяет контролировать работу ПО и вести учет продаж на расстоянии - где бы вы ни находились.

Чтобы зарегистрировать ПРРО, предпринимателю необходимо:

Выбрать поставщика ПО и подходящее программное решение.

Заполнить формы 20-ОПП и 1-ПРРО и подать их в налоговую службу.

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для кассира и также зарегистрировать ее в ГНС.

Выбор ПО для прямой фискализации чеков сегодня достаточно большой, поэтому принятие решения в пользу той или иной ПРРО кассы зависит от масштаба и задач бизнеса. К примеру, Poster подойдет для магазинов и кафе, а Fondy - для ведения бизнеса онлайн. В то же время есть и более универсальные и эффективные сервисы - такие как Checkbox. Этот разработчик предлагает решения как для небольших проектов и интернет-торговли, так и для среднего и крупного бизнеса.

Использование онлайн-касс в Украине

Применение касс или регистраторов расчетных операций в Украине регламентируется Законом №265/95-ВР, в котором указаны особенности применения РРО в торговле, сфере общественного питания и при оказании услуг - с поправками, вступившими в силу 1 января 2022 года. При этом ПРРО разрешено применять с 1 августа 2020 года.

Онлайн-кассы для вашего бизнеса: все преимущества

Выбор предпринимателя в пользу программного РРО дает возможность оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить средства для дальнейшего развития собственного дела. Пользователи современных онлайн-решений особенно высоко оценили следующие преимущества:

Скорость и стабильность. Фискализация чеков осуществляется мгновенно независимо от способа оплаты - все данные тут же передаются в ГНС. Даже в случае интернет-сбоев потеря информации о расчетах невозможна: онлайн-касса продолжает фиксировать чеки в режиме офлайн и сразу передает их в налоговую после восстановления соединения.

Фискализация чеков осуществляется мгновенно независимо от способа оплаты - все данные тут же передаются в ГНС. Даже в случае интернет-сбоев потеря информации о расчетах невозможна: онлайн-касса продолжает фиксировать чеки в режиме офлайн и сразу передает их в налоговую после восстановления соединения. Быстрый доступ к номенклатуре. В ПРРО уже есть все ассортиментные справочники товаров, соответствующие актуальным стандартам УКТВЕД.

В ПРРО уже есть все ассортиментные справочники товаров, соответствующие актуальным стандартам УКТВЕД. Беспроблемная отчетность. Программный РРО формирует отчеты самостоятельно с последующей регистрацией в налоговой. При необходимости документация сохраняется в облаке или на компьютере пользователя.

Программный РРО формирует отчеты самостоятельно с последующей регистрацией в налоговой. При необходимости документация сохраняется в облаке или на компьютере пользователя. Больше возможностей для работы с чеками. При расчете через онлайн-кассу покупатель может выбрать как традиционный бумажный чек, так и электронный с отправкой в мессенджер или на электронную почту. Возможность подключения оплаты по QR-коду также удобна для клиентов.

Автоматическое обновление ПО, стабильная техническая поддержка, простота использования даже без навыков работы с кассой, компактность, стоимость в 2-3 раза ниже традиционных РРО - онлайн-решения позволяют предпринимателям в соответствии с законодательством, упрощают управление своим делом и снижают операционные расходы. Благодаря ПРРО можно не только избежать сложностей с законодательством и облегчить работу кассиров, но и повысить лояльность покупателей за счет быстрого и гибкого обслуживания.