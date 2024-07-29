Ухилення від оподаткування і несплата за кредити: Як Віктор Поліщук виводить кошти зі своїх підприємств під час війни

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2019 року по грудень 2021 року генеральний директор ТОВ «Три О», усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за пособництва директорів ТОВ «Алекса Груп», ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» з метою ухилення службовими особами ТОВ «Три О» від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, за невстановлених слідством обставин, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, оформила фінансово-господарські документи, якими відображені нереальні господарські операції із придбання товарів/робіт/послуг на загальну суму 286 148 615 грн, у тому числі ПДВ 47 691 435,9 грн, у ТОВ «Алекса Груп» та на суму 588 731 436 грн, у тому числі ПДВ 98 121 906 грн у ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД», які у подальшому використала як підставу для формування податкового кредиту ТОВ «Три О» з податку на додану вартість, з метою зменшення податкових зобов`язань з указаного податку, які підлягають сплаті ТОВ «Три О» до Державного бюджету України на загальну суму 145 813 341,90 грн та задекларувала в складі податкового кредиту ТОВ «Три О» з податку на додану вартість вказані нереальні операції, нібито проведені з ТОВ «Алекса Груп» та ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД».

ТОВ «Алекса Груп» (код ЄДРПОУ 38912368) та ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» (код ЄДРПОУ 35334835), в подальшому, з метою приховування та маскування походження грошових коштів, документально оформили фінансово-господарські взаємовідносини та здійснили фінансові операції з підприємствами ТОВ «Оліас-Лтд» (код ЄДРПОУ 42246507), ТОВ «Стар-Компані Груп» (код ЄДРПОУ 42253891), ТОВ «Глобалбуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 42829990), ТОВ «Ковас Ренд» (код ЄДРПОУ 43037882), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Гранд Дистриб`юшн Схід» (код ЄДРПОУ 36094643), ТОВ «Вересень-Л» (код ЄДРПОУ 39000343), ТОВ «Торговий дім «Мілк-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39681292), ТОВ «Магнат-БК» (код ЄДРПОУ 40148998), які, рішенням комісії Державної податкової служби, віднесені до підприємств з ознаками ризиковості або здійснювали підміну номенклатури товарів по ланцюгу постачання, що може свідчити про легалізацію (відмивання) таких коштів.

Взаємовідносини ТОВ «Три О» з ризиковими та фіктивними підприємствами у 2022-2024 роках.

Двома найбільшими постачальниками ТОВ «Три О» за період 2023, 2024 років були ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» (ЄДРПОУ: 35334835) и ТОВ «Кунец Ес Сі Джі», (ЄДРПОУ: 36924090).

ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» и ТОВ «Кунец Ес Сі Джі» це підприємства, які перебувають в АІС «Журнал ризикових платників». Це говорить про те що податківці, під час відпрацювання ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» і ТОВ «Кунец Ес Сі Джі», віднесли їх до ризикових та фіктивних підприємств.

Таким чином ТОВ «Три О» у 2022 році здійснювало оформлення податкових накладних по придбанню послуг у підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а саме з ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» (ЄДРПОУ: 35334835), яке винесено до переліку ризикових підприємств Державною податковою службою з серпня 2022 року.

Згідно з реєстром податкових накладних було встановлено вивід грошових коштів ТОВ «Три О» (код ЄДРПОУ 23167814) через купівлю послуг «Роботи з обслуговування мереж вентиляції та інші роботи на об’єкті – «Торгово-офісний комплекс з об’єктами громадського призначення та паркінгом»: за адресом: м. Київ, пл. Спортивна,1-А»; Технічна експлуатація та супровід автоматизованих систем диспетчерського контролю та управління інженерними мережами на Об’єкті "Торговельно-офісний комплекс з об’єктами громадського призначення та паркінгом" за адресом: м. Київ, пл.Спортивна,1-А та ін.» тільки у першому півріччі 2022 року на загальну суму 64,8 млн грн в т.ч. ПДВ 10,8 млн грн у підприємства ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» яке має ознаки фіктивності та транзитності.

Необхідно зауважити що ТОВ «Три О» продовжило здійснювати взаємовідносини с ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» у 2022, 2023 і 2024 роках, не зважаючи на те що взаємовідносини ТОВ «Три О» і ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» є предметом розслідування БЕП УД № 62020100000000744 от 09.04.2020, яким розслідується ухилення від оподаткування на загальну суму 145 813 342 грн.

Так у 2023 році ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» здійснило поставки до ТОВ «Три О» на загальну суму більш ніж 232 млн грн, у тому числі ПДВ більш ніж 38 млн грн, а у 2024 році поставки на кінець квітня склали більше 123 млн грн, у тому числі ПДВ більше 20 млн грн. Таким чином за 2023-2024 роки поставки від підприємства з ознаками фіктивності і транзитності ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» склали 356 млн грн у тому числі ПДВ 59 млн грн.

Ось для прикладу які роботи нібито проводились на Об’єкті "Торговельно-офісний комплекс з об’єктами громадського призначення та паркінгом" за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-А ризиковим підприємством ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» у 2023, 2024 році:

- ремонт (відновлення) керамічної плитки на сходових маршах і технічних приміщеннях – 6 753 531,13 з ПДВ;

- ремонтні, опоряджувальні, інженерні, монтажні, демонтажні роботи – 3 673 195,12 з ПДВ;

- роботи з обслуговування мереж опалення, тепло-холодопостачання, водопроводу та каналізації – 3 466 854,96 з ПДВ.

Насправді на будівельні і ремонтні роботи тільки оформлялися фіктивні документи від ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД», на підставі яких ТОВ «Три О» завищувало витрати і податковий кредит з ПДВ, що дозволяло ТОВ «Три О» ухилятися від слати податку на прибуток та занижувати сплату ПДВ.

За період 2023-2024 років загальна сума взаємовідносин ТОВ «Три О» з ризиковим підприємством ТОВ «Кунец Ес Сі Джі» склала більш 120 млн грн, у тому числі ПДВ 20 млн грн. ТОВ «Кунец Ес Сі Джі» здійснювало роботи з обслуговування мереж вентиляції на об’єкті – «Торгово-офісний комплекс з об’єктами громадського призначення та паркінгом»: за адресою: м. Київ, пл. Спортивна,1-А. Хоча у 2022 році роботи з обслуговування мережи вентиляції БФК «Гулівер» здійснювало ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД».

З цього виходить що Віктор Поліщук вивів з ТОВ «Три О» на ризикові підприємства більш як 540 мільйонів гривень за 2022-2024 роки.

Відповідно до балансу ТОВ «Три О» за 2022 та 2023 роки видно, що вартість інвестиційної нерухомості за 2022 рік збільшилась на 90 810 тис. грн (з 4 841 928 тис. грн. на початок 2022 р. до 4 932 738 тис. грн на кінець 2022 р.). У 2023 році ціна інвестиційної нерухомості (ціна БФК "Гулівер") зросла ще більше, а саме на 221 094 тис. грн. (З 4 932 738 тис. грн на початок 2023 р. до 5 153 832 тис. на кінець 2023 року).

При цьому, ймовірно, таких масштабних покращень на 90 810 тис. грн у 2022 році та на 221 094 тис. грн у 2023 року основних фондів БФК «Гулівер» фактично не здійснювалось. Це свідчить про те що У 2022, 2023 та 2024 роках Поліщук продовжує використовувати ту ж саму схему виведення коштів з ТОВ «Три О» за якою в рамках кримінального провадження № 62020100000000744 від 09.04.2020 розслідується ухилення від оподаткування в сумі 145 813 342 грн шляхом переказу коштів на фіктивні компанії з їх подальшим переведенням у готівку.

У ті ж самі періоди коли Поліщук використовує схему виведення коштів з ТОВ «Три О» на ризикові і фіктивні підприємства, на балансі ТОВ «Три О» обліковується заборгованість за статтею балансу довгострокові кредити банків в сумі 13,6 мільярдів гривень, та інші довгострокові зобов’язання в сумі 7,9 мільярдів гривень. Це і є заборгованість перед державними банками «Ощадбанком» і «Укрексімбанком».

Із журналістського розслідування "Радіо Свобода": «Віктор Поліщук: зв’язки з РФ, вигадана «гуманітарка» та мільярдні борги перед Україною» видно що у 2022 році Віктор Поліщук перестав обслуговувати кредити держбанків. В тому числі ТОВ «Три О» перестало платити по кредитах держбанків.

Про те що ООО «Три О» не платило по кредитах держбанків свідчать і показники динаміки поточної кредиторської заборгованості згідно показників баланс ООО «Три О». Цей показник тільки збільшувався у 2022 на 483 975 тис. грн, 2023 році на 641 061 тис. грн, а в першому кварталі 2024 року – на 58 001 тис. грн. Це свідчить про те що почав платити по кредитам держабнків Віктор Поліщук тільки в першому кварталі 2024 року і то не в повному обсягу тому що заборгованість за поточною кредиторською заборгованістю все одно збільшилось у першому кварталі на 55 001 тис. грн.

Тобто ТОВ «Три О» по кредитах держбанків платити перестало, а виводити кошти на ризикові і фіктивні підприємства продовжило.

Таким чином можливо зробити висновок що Віктор Поліщук у 2022, 2023, 2024 роках умисно виводив кошти з ТОВ «Три О» на фіктивні підприємства не тільки для ухилення від сплати податків, а і для того щоб не платити ці кошти в погашення кредитів держбанкам «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» чим погіршив фінансову стабільність нашої країни під час війни.