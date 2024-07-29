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За індексом "Біг Маку" в Україні обмінний курс має становити 20,74 гривні за долар

05.08.2024 / 16:25
Згідно з оновленим Індексом "Біг Маку", українська гривня посідає восьму позицію з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют світу.

Про це свідчать дані рейтингу The Economist.

Згідно з дослідженням, українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі щодо долара США, з показником недооцінки у 49,5%. Це було визначено за допомогою індексу Біг Мака, який порівнює вартість одного і того ж продукту, Біг Мака, у різних країнах.

У липні 2024 року в Україні Біг Мак коштував 118 гривень, тоді як у США його ціна становила 5,69 долара. Виходячи з цього, передбачуваний обмінний курс має становити 20,74 гривні за долар. Однак фактичний обмінний курс складає 41,05 гривні за долар, що свідчить про значну недооцінку української валюти.

Таке положення підкреслює диспропорцію між реальними споживчими цінами та офіційним валютним курсом, що може впливати на економічні оцінки та валютні прогнози.

Окрім гривні, найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Переоцінені валюти це швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) та британський фунт (на 3,6%).

Аналітики наголошують, що такий індекс не є повноцінним інструментом оцінювання валют. Це лише засіб показати логіку обмінного курсу. Справа в тому, що індекс враховує лише купівельну спроможність. Насправді ж на курс впливають інші чинники, зокрема фундаментальні показники економіки країни.

курс, долар, гривня, Біг Мак
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