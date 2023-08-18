Маляр: МО України запустило інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

"Основна ідея полягає в тому, що визнавати власні страхи - це вже сміливо, а війську потрібні сміливі люди. В рамках кампанії будуть поширені інформаційні матеріали, в яких наші відомі військові чесно зізнаються, що вони теж бояться, але долають свої страхи. Так може зробити кожен заради того, щоб перемогти", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Кампанію реалізовано в тісній взаємодії з відповідальним українським бізнесом - креативною агенцією IAMIDEA та Ігорем Фінашкіним, продакшном NO STARS та Іваном Крутоусом. Домовленості щодо розміщення матеріалів на волонтерській і благодійній основі забезпечує dentsu Ukraine та Олександр Гороховський.

Інформаційні матеріали транслюватимуться у телемарафоні "Єдині новини" та на інших телеканалах, на радіо,в кінотеатрах (Multiplex, Планета Кіно, Оскар та інших), на площинах цифрової зовнішньої реклами, у потягах "Укрзалізниці", у вигляді банерів на партнерських сайтах в інтернеті, на сторінках у соцмережах Міноборони та ЗСУ та інших майданчиках, з якими проводяться переговори.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, коментуючи запуск кампанії, наголосив на важливості цього заходу.

"Якщо громадяни усвідомлюють важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК і СП, то це значно спростить систему роботи", - сказав Горбач на презентації кампанії у Military Media Center.

За його словами, це дасть змогу уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

"Також надалі це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їхніми правильними військово-обліковими спеціальностями", - додав він.