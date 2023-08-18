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Newsweek: Війська росії планують навесні здійснити "великий прорив"

18.08.2023 / 12:16
Війська держави-агресора росії планують з жовтня закладати основу для свого контрнаступу, щоб навесні здійснити "великий прорив".

Про це з посиланням на джерела в українському керівництві повідомляє американський журнал Newsweek у четвер, 17 серпня.

На думку видання, Україна вже вклала значні ресурси у наступ, хоча кількість втрат з обох сторін залишається невідомою. Натомість військове керівництво впевнене в успіху ЗСУ, оскільки українські солдати неодноразово виправдовували та перевершували очікування, пише Newsweek. Але зупинка без значного прориву оборони окупантів може розглядатися західними партнерами як серйозна поразка від росії та посилювати занепокоєння щодо того, що мета України звільнити всю територію відповідно до кордонів 1991 року є "надто амбітною", сказано в матеріалі.

"росіяни збираються провести власний наступ. Українські офіційні особи та командири дуже очікують, що наступальні дії рф розпочнуться на початку жовтня, коли росіяни закладуть основу, а потім зроблять великий ривок навесні", - йдеться у повідомленні.

При цьому співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс розповів Newsweek, що перед Києвом стоїть складна і довгострокова дилема, оскільки росіяни "вчаться на своїх помилках" та мають дуже великий ресурс людської сили, що завжди буде ускладнювати ситуацію. За його словами, на Заході мали трохи нереалістичні очікування щодо швидкості, з якою українці зможуть провести контрнаступ, тому що для цього потрібно більше військової техніки. Поки не буде забезпечено таку зброю, українці завжди воюватимуть у тилу, наголосив експерт.

контрнаступ
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