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Маляр: За весь період наступальних дій російських військових загинуло у вісім разів більше, ніж українських

18.08.2023 / 13:19
Маляр: За весь період наступальних дій російських військових загинуло у вісім разів більше, ніж українських
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з українських телеканалів розповіла, що за весь період наступальних дій на сході України російських військових загинуло у вісім разів більше, ніж українських. На півдні втрати ворога в особовому складі більше у п'ять разів.

"Щодня, якщо говорити про південь і схід, - це сотні загиблих та поранених ворогів... Якщо говорити про схід, то за весь період наступальних дій ми фіксуємо, що наших військових гине десь у 8 разів менше, ніж ворога, на тому напрямку, де ми наступаємо. Якщо говорити про південь, то наших гине у 5 разів менше, ніж ворога", - повідомила Маляр.

За словами заступниці, це явище є "феноменом" української армії, оскільки в умовах наступальних дій, коли ворог переважає у кількості особового складу та озброєння, українських військових гине менше.

"Це абсолютний український феномен, який вивчатиметься, я переконана, у військових навчальних закладах усього світу. Тому, що ми фактично перевертаємо цю військову науку і показуємо, що можна інакше. І важливий дуже критерій - це збереження життя наших військовослужбовців. Він лежить в основі планування будь-яких військових дій. Ми не кидаємо, як росіяни, своїх на "м'ясні" штурми, - зауважила заступниця міністра: Перше, що в нас прораховується - це які можуть бути втрати. І якщо операція планується, і високі втрати, то від частини дій відмовляються".

Маляр
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