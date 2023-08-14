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групу вагнера у білорусі зареєстрували як освітню організацію

17.08.2023 / 18:30
У білорусі зареєстрували компанію група вагнера – як вид діяльності вказано “освітні послуги”.

Як повідомляє Telegram-канал Ротонда, нову юридичну особу зареєстрували в Осиповицькому районі Могильовської області, а єдиною діяльністю у реєстрі вказано “освітню”.

російська служба BBC інформує, що на території рф акціонерне товариство пвк вагнера центр зареєстрували у грудні 2022 року в будівлі однойменного бізнес-центру. Його очільник вагнерівців євгеній пригожин відкрив у санкт-петербурзі.

Нагадаємо, що зараз на території білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (пвк) вагнера.

вагнер
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