групу вагнера у білорусі зареєстрували як освітню організацію

Як повідомляє Telegram-канал Ротонда, нову юридичну особу зареєстрували в Осиповицькому районі Могильовської області, а єдиною діяльністю у реєстрі вказано “освітню”.

російська служба BBC інформує, що на території рф акціонерне товариство пвк вагнера центр зареєстрували у грудні 2022 року в будівлі однойменного бізнес-центру. Його очільник вагнерівців євгеній пригожин відкрив у санкт-петербурзі.

Нагадаємо, що зараз на території білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (пвк) вагнера.