Сказав, що все буде добре: Харлан зустрілася з Залужним

Ольга Харлан повідомила про зустріч з Валерієм Залужним. Відома українська фехтувальниця опублікувала фото з Головнокомандувачем Збройних сил.

"Сказав, що все буде добре", – підписала фото олімпійська чемпіонка.

Зазначимо, раніше Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу, через відмову потискати руку "нейтральній" Анні Смирновій з РФ, що призвело до скандалу та виключення українки з особистого турніру.