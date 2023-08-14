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Сказав, що все буде добре: Харлан зустрілася з Залужним

17.08.2023 / 15:23
Українська олімпійська чемпіонка з фехтування виклала спільне фото з Головнокомандувачем Збройних сил.

Ольга Харлан повідомила про зустріч з Валерієм Залужним. Відома українська фехтувальниця опублікувала фото з Головнокомандувачем Збройних сил.

"Сказав, що все буде добре", – підписала фото олімпійська чемпіонка.

 

Зазначимо, раніше Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу, через відмову потискати руку "нейтральній" Анні Смирновій з РФ, що призвело до скандалу та виключення українки з особистого турніру.

Залужний, Харлан
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