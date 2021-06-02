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Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского

02.06.2021 / 17:51
Народные депутаты поддержали в целом с предложениями президента законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Соответствующий законопроект №3450 на заседании во вторник поддержал 281 народный депутат.

Согласно новой редакции, ст.53 об обеспечении условий для сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права обязаны обеспечить функционирование внутренних каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Согласно этой же статье, органы прокуратуры, Национальная полиция. НАБУ, ГБР и НАПК обязаны обеспечить функционирование внутренних регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Законопроект предусматривает, что передача сообщений, в том числе анонимных, через внутренние каналы сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях осуществляется через открытый для круглосуточного доступа единый портал сообщений обличителей и специальной телефонной линии.

Информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, полученная через регулярные каналы сообщений такой информации, вносится в единый портал сообщений обличителей уполномоченными на это лицами соответствующих субъектов.

При использовании лицами каких-либо других способов осуществления сообщений о возможных фактах коррупционных правонарушений (отправлении сообщений, в том числе анонимных, в бумажной или электронной форме или во время личного приема, через специальную телефонную линию и др) им гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности. Такая информация вносится в единый портал сообщений обличителей.

Согласно законопроекту, единым порталом сообщений обличителей является информационно-телекоммуникационная система, которая имеет комплексную систему защиты информации и обеспечивает обмен данными с обличителем при помощи сети Интернет, сбор, хранение, использование, защиту, учет, поиск обобщений обличителей, а также другой информации, в том числе о статусе обличителей, состоянии и результатах рассмотрения сообщений обличителей.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей", который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - сообщил по этому поводу глава государства.

Источник

коррупция, ВР
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