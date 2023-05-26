У СБУ пояснили, чому власникам вуличних вебкамер важливо припинити онлайн-трансляції, передає УНН.

У Службі безпеки закликали власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.

"Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.

Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам", - пояснили в СБУ.

У СБУ також наголосили: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.

"Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів. Тож просимо бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій!" - резюмували у Службі безпеки.