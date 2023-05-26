Гончаренко: В Україні запроваджуються спеціальні пенсії за особливі заслуги

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Штайнмаєр обіцяє захистити Литву в разі агресії з боку росії
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рогозін закликав заблокувати роботу систему GPS на території росії
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Чехія: Війна між росією і НАТО не є неможливою – вона можлива
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Суперник Ердогана назвав волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом "
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У Фінляндії вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому
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Лупоносов: Повернення ПДВ на пальне може спровокувати різкий стрибок цін
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В Україні відкриють офіс найбільшого виробника зброї
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16:26
Експерт: Діючий тариф для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії
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13:19
Експерт: Продавати великі державні підприємства під час війни недоцільно і економічно невигідно
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Железняк: Парламент України підтримав введення пільг для виробників дронів
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34
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