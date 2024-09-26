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Військовий: Чим більші інтервали між атаками, тим більше ворог може накопичити ракет

30.09.2024 / 18:30
Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що росіяни готуються до нового масованого ракетного обстрілу України.

Про це свідчать останні дронові атаки на українські міста, повідомив Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За даними видання Forbes, росія в місяць може виготовляти від 132 до 171 ракет. І чим більші інтервали між атаками, тим більше ворог може накопичити ракет, каже Олексій Гетьман.

Він зауважив, що вже понад місяць не було масованих ракетних обстрілів, тому цілком ймовірно, що наступний удар по Україні буде дуже потужний.

«Вже місяць і два дні, як не було масованих ракетних обстрілів по нашій території, це означає, що наступний обстріл буде не менш потужним, ніж той, що був 26-27 серпня. А якщо (росіяни) затягнуть ще до середини жовтня, тоді він може бути ще більш потужним», – розповів Гетьман і наголосив, що ворог не припинить атакувати нас ракетами.

За словами ветерана, запусками Шахедів росіяни перевіряють наші засоби протиповітряної оборони.

«Це розвідка. Вони Старлінки там використовують, вже є така інформація. Шахеди ми збиваємо, тож вони розуміють, що ними суттєвої шкоди завдати нам не можуть», – говорить Олексій Гетьман.

ракети, Гетьман
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