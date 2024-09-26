Єрмак розповів, коли українці зможуть побачити План перемоги

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, та додав, що деякі його деталі є закритими, передає кореспондент УНН.

"Це План Президента й безумовно, як він пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що деякі деталі Плану перемоги є закритими.

"Але, можу сказати, що безумовно є частини, які дуже чутливі і є закритими. Не, тому що є секрети...Все, що стає публічним, про це чують не тільки в нас в країні, про це чує і ворог й тому деякі деталі цього Плану є закритими", - пояснив Єрмак.

Під час свого крайнього візиту до Америки Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.

Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час цієї зустрічі президенти детальніше говоритимуть про План перемоги.

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв повідомляв, що вважає, що на засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги".