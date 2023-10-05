шойгу розповів про формування 9 резервних полків для війни проти України

Про це заявив міністр оборони країни-агресора сергій шойгу, передають росЗМІ.

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено генеральним штабом рф, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день (5 жовтня 2023 року - ред.) у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення. Добровольці. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", - зазначив шойгу.

За даними міноборони рф шойгу перевірив роботу з бойової підготовки резервних полків на полігонах Південного військового округу.

Він заявив, що там одночасно йде підготовка і контрактників, набраних в останній місяць, і добровольців, серед яких багато жінок. В основному це лікарі та медпрацівники.