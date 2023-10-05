Уряд Іспанії ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk

Про це повідомила пресслужба іспанського уряду, пише "Європейська правда".

Під час переговорів голови України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті, у зв'язку з цим Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться в повідомленні.

ЗРК Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який був основним зенітним комплексом США та країн НАТО в добу Холодної війни. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Ще в жовтні 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk, а в листопаді того ж року – оголосила про надання ще двох пускових установок.