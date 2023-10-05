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Уряд Іспанії ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk

06.10.2023 / 14:21
Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба іспанського уряду, пише "Європейська правда".

Під час переговорів голови України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті, у зв'язку з цим Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться в повідомленні.

ЗРК Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який був основним зенітним комплексом США та країн НАТО в добу Холодної війни. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Ще в жовтні 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk, а в листопаді того ж року – оголосила про надання ще двох пускових установок.

Іспанія, Санчес
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