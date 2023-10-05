Войти | Зарегистрироваться
03:24

суббота,
07 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Юнкер: Україна не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі

06.10.2023 / 13:19
Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі.

Таку думку висловив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, оприлюдненому в четвер, 5 жовтня, пише УНН.

«Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по вуха в стражданнях. Я дуже розлючений деякими висловлюваннями в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України», - заявив Юнкер.

За його словами, будь-хто, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що «це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства».

«Незважаючи на зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні реформи», - зауважив ексголова Єврокомісії.

Водночас, не називаючи конкретних прикладів, ексглава Єврокомісії нагадав, що в ЄС уже був невдалий досвід із новими членами щодо дотримання норм правової держави. "Цьому не можна дати повторитися",- застеріг він.

На думку Юнкера, для України та Молдови, які мають статус країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, необхідно зберігати європейську перспективу, "однак її не можна пов'язувати з надією, що це (членство в ЄС. - Ред.) можна досягти відразу, натисканням на кнопку".

"Ми маємо працювати над тим, щоб уможливити щось на кшталт часткового приєднання, розумну форму майже-розширення", - додав Юкнер.

Юнкер, ЄС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 октября
5 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.