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Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии

05.06.2019 / 14:54
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

 Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом.

Ранее пресс-секретарь Зеленского отмечала, что глава государства во время первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Добавим также, ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.

Источник 

Еврокомиссия, Зеленский, Юнкер
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