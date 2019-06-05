В Ионинском монастыре столицы прошел первый детский православный вокальный фестиваль

Первый детский православный вокальный фестиваль «Певческие тропинки детства» провели 2 июня по случаю прошедшего Дня защиты детей при Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве.

Организатором выступила воскресная школа обители, сообщает «Фома в Украине».

Открыл мероприятие наместник обители архиепископ Обуховский Иона.

Начал концертную программу хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).



Всего в фестивале приняли участие около 30 конкурсантов.