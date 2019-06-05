Войти | Зарегистрироваться
16:04

среда,
05 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Рада готовит немалый штраф за отказ в перевозке льготников

05.06.2019 / 15:25
Верховная Рада приняла за основу предложение усилить ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№10004) в первом чтении поддержал 231 депутат.

Этот законопроект предлагает установить, что безосновательный отказ водителей перевозить льготников влечет наложение на водителей транспортных средств, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

Соответствующие изменения в случае окончательного принятия внесут в часть 7 статьи 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Источник 

ВР, льготная перевозка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.