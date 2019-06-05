Рада готовит немалый штраф за отказ в перевозке льготников

Закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№10004) в первом чтении поддержал 231 депутат.

Этот законопроект предлагает установить, что безосновательный отказ водителей перевозить льготников влечет наложение на водителей транспортных средств, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

Соответствующие изменения в случае окончательного принятия внесут в часть 7 статьи 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

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