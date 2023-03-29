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Подоляк: Україна продовжує захищати Європу та міжнародне право від російської агресії

29.03.2023 / 12:24
Подоляк: Україна продовжує захищати Європу та міжнародне право від російської агресії
Україна продовжує захищати Європу та міжнародне право від російської агресії, тому країни Європи не мають вибору у питаннях підтримки України.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Чуємо з певних країн: люди втомилися, підтримка України слабшає. Розумію. Українці також втомилися. Але ми не маємо вибору. Тож продовжуємо стояти форпостом безпеки Європи й міжнародного права. Справжнє лідерство – розуміти виклики часу. Розуміти, що Європа також не має вибору", – підкреслив Подоляк.

Подоляк
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