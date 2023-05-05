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Буданов повідомив, що очільник кремля хворий на рак

08.05.2023 / 15:22
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, який раніше вже заявляв, що російському президенту владіміру путіну залишилося жити недовго, повідомив у інтерв'ю Yahoo News, що очільник кремля хворий на рак.

За словами Буданова, ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак.

"Ще 2021 року була заява, здається, моя, що путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - зазначив очільник ГУР.

Нагадаємо, розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що один з російських олігархів, наближених до путіна, підтвердив, що президент рф хворий - у нього серйозні онкологічні захворювання.

Чутки про хворобу путіна прокоментував директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, той занадто здоровий. У травні 2022 року тижневик Newsweek із посиланням на доповідь американської розвідки повідомив, що президент рф пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку.

Буданов
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