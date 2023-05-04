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Мінвідновлення розпочинає оцінку ризиків системи запобігання корупції у "Борисполі"

03.05.2023 / 18:30
Міністерство відновлення розпочинає проєкт з оцінки ризиків системи запобігання корупції у Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Проєкт розрахований на два місяці. Зокрема, буде проаналізовано систему закупівель та укладання договорів, визначені потенційні зони ризику та способи їх усунення, проведені інтерв’ю з учасниками бізнес-процесів. Зазначається, що це дозволить запобігти зловживанням та уникнути конфлікту інтересів на підприємстві.

"Зрозуміла антикорупційна діяльність дозволить сформувати довіру потенційних інвесторів до аеропорту «Бориспіль». Аудит системи запобігання корупції та дотримання антикорупційних стандартів – це «знак якості» для майбутнього співробітництва", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За результатами аудиту цей досвід буде і поширено й на інші державні підприємства.

За словами гендиректора аеропорту Олексія Дубревського, оцінка корупційних ризиків – це стандартна міжнародна практика корпоративного управління та аеропорт прагне стати прикладом у цій сфері для інших держпідприємств.

Мінвідновлення
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