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"рф активізувала тисячі ботів з українським IP, щоб сіяти зневіру перед контрнаступом. СБУ ліквідувала один з центрів", - експерт

03.05.2023 / 15:28
росія в останні тижні активізувала роботу своїх ботоферм в Україні, але СБУ їх масово виявляє.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«СБУ останніми днями повідомляє про нову навалу ботів зі сходу. Тільки за останній час Кібердепартамент СБУ викрив 9 ботоферм. Йде мова про фейкові «українські» акаунти у ФБ, інстаграмі та твітері з охопленням більше 150 тисяч. Кожен з ботів активно задіяний у коментуванні поточних подій. Однак СБУ влаштувала «пекельні борошна» російській ботофермі, бо кібердепартамент Служби зміг швидше за росіян провести модернізацію і тепер переграє їх у кібервійні, - вважає політолог.

Голобуцький акцентує, що росіяни активно використовують українські IP-адреси. «Для цього працюють спеціальні проксі-центри, за допомогою яких росіяни можуть видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Один з подібних центрів був виявлений і ліквідований СБУ у Полтаві. Тисячі бот-акаунтів на певний час залишились без прикриття», - пише експерт.

На думку політолога, у Кремлі зрозуміли, що пряма російська пропаганда вже не діє, тому активно юзають внутрішню українську повістку.

«Боти сіють зневіру перед контрнаступом, якого «чомусь нема, а коли буде, то буде не такий». Тотально критикують владу, як цивільну, так і військову з начебто ще більш проукраїнських позицій. Тим більше, що частина українських політиків, для яких війна вже закінчилась, регулярно підкидають теми для «внутрішніх срачів». «Підсвітка» внутрішньоукраїнської зради – один з найбільш важливих фронтів «російської армії ботів», - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що українська спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян і тому перемагає їх у кібервійні.

Полтава, Голобуцький, боти
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