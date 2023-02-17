Кулеба: Довгостроковий мир у Європі досягається відповіддю запитання – якою буде росія

"Без відповіді на запитання про майбутнє росії жоден тривалий мир у Європі неможливий", – заявив він на брифінгу журналістам у Мюнхені.

Кулеба наголосив, що довгостроковий мир у Європі досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом ЄС і НАТО, і ствердна відповідь на нього – половина вирішення проблеми, проте друге запитання – якою буде росія.

"Навіть коли Україна стане членом ЄС і НАТО, все одно стабільність регіону залежатиме від того, якою буде росія", – сказав міністр.

"Ми маємо своє розуміння і своє бачення. Партнерам ще потрібно буде до цього дійти: вони ще побоюються цієї дискусії, хоча вже відчувають її швидку неминучість", – додав Кулеба.