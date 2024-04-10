Войти | Зарегистрироваться
11:05

пятница,
19 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Повітряні сили: Ми потребуємо щонайменше 150 літаків F-16

18.04.2024 / 10:12
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш підтвердив інформацію щодо збільшення кількості літаків у ПС ЗСУ з початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Про це він повідомив під час виступу на ютуб-каналі видання «Фокус», передає Укрінформ.

«Так, ми можемо про це говорити. Наші країни-партнери, які мали раніше на озброєнні МіГ-29, Су-27, на початку повномасштабного вторгнення передавали нам свої літаки», — заявив Євлаш.

За його словами, цей процес зайняв не так багато часу, в тому числі підготовка українських пілотів.

«Не потребувало додаткової інфраструктури, обладнання, в тому числі за рахунок наших мобільних станцій, які ремонтують, буквально в полі надають пошкодженим літакам друге дихання», — розповів речник.

Він також підкреслив, що ПС ЗСУ розвивали від початку російсько-української війни в 2014 році за рахунок виділених державою коштів українську авіацію.

«За рахунок сукупності всіх цих факторів нам вдалося відновити, примножити наш авіаційний парк», — зазначив Євлаш.

Водночас він наголосив, що нині Україна прагне повністю переозброїтись.

«Ми прямуємо в НАТО, і основний бойовий літак — це F-16. … Ми потребуємо щонайменше 150 таких машин, які б змогли нам допомогти суттєво вирішувати наші завдання в повітряному просторі», — сказав речник.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи будуть F-16 проходити модернізацію перед тим, як Україна їх отримає, Євлаш зазначив, що так, літаки будуть більш модернізовані та адаптовані.

«На Рамштайні вирішуються питання стосовно модернізації та передачі нам уже більш модернізованих, адаптованих типів літаків», — заявив він і додав, що Україні будуть передані і літаки-донори. «Це нормальна практика, коли передаються літаки, з яких можна отримати певні деталі для того, аби оптимізувати їх, замінити якісь певні запчастини під час виконання бойових завдань», — розповів Євлаш.

F-16, Євлаш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 апреля
18 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.