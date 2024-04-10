Повітряні сили: Ми потребуємо щонайменше 150 літаків F-16

Про це він повідомив під час виступу на ютуб-каналі видання «Фокус», передає Укрінформ.

«Так, ми можемо про це говорити. Наші країни-партнери, які мали раніше на озброєнні МіГ-29, Су-27, на початку повномасштабного вторгнення передавали нам свої літаки», — заявив Євлаш.

За його словами, цей процес зайняв не так багато часу, в тому числі підготовка українських пілотів.

«Не потребувало додаткової інфраструктури, обладнання, в тому числі за рахунок наших мобільних станцій, які ремонтують, буквально в полі надають пошкодженим літакам друге дихання», — розповів речник.

Він також підкреслив, що ПС ЗСУ розвивали від початку російсько-української війни в 2014 році за рахунок виділених державою коштів українську авіацію.

«За рахунок сукупності всіх цих факторів нам вдалося відновити, примножити наш авіаційний парк», — зазначив Євлаш.

Водночас він наголосив, що нині Україна прагне повністю переозброїтись.

«Ми прямуємо в НАТО, і основний бойовий літак — це F-16. … Ми потребуємо щонайменше 150 таких машин, які б змогли нам допомогти суттєво вирішувати наші завдання в повітряному просторі», — сказав речник.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи будуть F-16 проходити модернізацію перед тим, як Україна їх отримає, Євлаш зазначив, що так, літаки будуть більш модернізовані та адаптовані.

«На Рамштайні вирішуються питання стосовно модернізації та передачі нам уже більш модернізованих, адаптованих типів літаків», — заявив він і додав, що Україні будуть передані і літаки-донори. «Це нормальна практика, коли передаються літаки, з яких можна отримати певні деталі для того, аби оптимізувати їх, замінити якісь певні запчастини під час виконання бойових завдань», — розповів Євлаш.