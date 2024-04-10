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Закон про мобілізацію: Щоб оновити свої дані у військовозобов’язаних буде час до середини липня

17.04.2024 / 17:27
16 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449, який парламент ухвалив 11 квітня).

Закон набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, за кілька днів, у середині травня.

Відповідно, до середини липня 2024 року громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні повідомити ТЦК свою реальну адресу та номер телефону.

Так, перехідні положення закону передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

  • у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
  • у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Ця норма працюватиме у комплексі із законом про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), який набув сили 4 квітня і передбачає, що дані про номер телефону, адресу, електронну пошту, місце роботи, оцифроване обличчя, результати медоглядів на придатність до військової служби заносять до Реєстру військовозобов’язаних. Нагадаємо, що персональні дані військовозобов’язаних зможуть зберігати у «хмарних» сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів. Фактично на всіх військовозобов’язаних буде сформоване певне «досьє» з досить розлогим переліком особистої інформації, незалежно від того, чи будуть такі особи користуватися потім електронним кабінетом чи не виявлять такого бажання.

Також закон про мобілізацію передбачає, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабміну, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.

Крім того, підписаний закон передбачає строк 60 днів, для того, щоб громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу в Національній поліції, ДБР, Службі судової охорони, БЕБ, ДСН, Державній кримінально-виконавчій службі, НАБУ, органах прокуратури, Державній податковій службі, Державній митній службі, стали на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання.

При цьому окремо передбачено, що працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

мобілізація
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