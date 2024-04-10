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Мінсоцполітики: Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли усі пенсіонери-переселенці

17.04.2024 / 15:23
Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тисяч пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, які були зареєстровані до початку повномасштабного вторгнення. Для цих громадян було виділено дев'ять місяців на вирішення цього питання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Фізична ідентифікація потрібна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені", - зазначається в повідомленні.

Така ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою, додає відомство. В Україні для таких пенсіонерів-ВПО її було тимчасово призупинено на період дії COVID-карантину і відновлено 1 липня 2023 року.

Ідентифікацію можна було пройти кількома способами: особисто відвідуючи відділення банку і онлайн.

Держава самостійно перевіряла в наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як ВПО на територіях, підконтрольних уряду України.

У міністерстві додають, що всім пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, але ще не одержали вчасно виплати, пенсії надійдуть до кінця місяця.

Зазначимо, в Україні приблизно 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйони щомісяця отримують виплати. У 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень.

Мінсоцполітики
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