Мінсоцполітики: Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли усі пенсіонери-переселенці

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Фізична ідентифікація потрібна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені", - зазначається в повідомленні.

Така ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою, додає відомство. В Україні для таких пенсіонерів-ВПО її було тимчасово призупинено на період дії COVID-карантину і відновлено 1 липня 2023 року.

Ідентифікацію можна було пройти кількома способами: особисто відвідуючи відділення банку і онлайн.

Держава самостійно перевіряла в наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як ВПО на територіях, підконтрольних уряду України.

У міністерстві додають, що всім пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, але ще не одержали вчасно виплати, пенсії надійдуть до кінця місяця.

Зазначимо, в Україні приблизно 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйони щомісяця отримують виплати. У 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень.