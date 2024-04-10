Україна шукає країну-покровителя щодо звільнення цивільних полонених

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Чи є у нас країна, яка готова на себе взяти відповідальність та вести перемовини по цивільним? Скажу так – публічно я поки таку країну, навіть такі країни, поки назвати не можу. Але в нас декілька таких країн і я особисто вів такі перемовини й продовжую вести перемовини. Це рівень нашого Президента. Він теж цим займається", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що Україна хоче, щоб та чи інша країна або країни отримали офіційний статус покровителя, після чого дипломати такої країни зможуть мати фізичний доступ до українських цивільних осіб, яких незаконно утримує росія.

"Вони зможуть брати участь у забезпеченні їхніх прав, передавати ліки, порушувати питання щодо їх звільнення, порушувати питання щодо дострокового звільнення, брати участь у правовому захисті громадян, наприклад наймати адвокатів. Це такі технічні речі якими ми займаємося", - розповів Лубінець.

Лубінець говорячи про різницю між країною-покровителем й країною-посередником зазначив, що країн-посередників в України досить багато в різних напрямках, зокрема й щодо повернення цивільних осіб.

"Але ми наполягаємо, що нам потрібна країна-покровитель з офіційним статусом, бо тоді повноважень у такої країни набагато більше. Посередників може бути дуже багато. Країна-покровителька може бути одна або їх може бути до п’яти згідно з міжнародним гуманітарного права. Країни-посередники у нас є, а країни-покровительки поки що немає й ми над цим працюємо", - пояснив Лубінець.

Він висловив сподівання, що країна-покровитель з'явиться в цьому році.

Окрім того, Лубінець заявив, що країни західного юридично напевно ніколи не зможуть стати країнами-покровителями, тому що одним з елементів отримання цього статусу – це юридичне підтвердження з боку росії.