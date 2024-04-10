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Рух "Чесно": У 2023 році в судах розглянули лише 30% справ за статтями "державна зрада" і "колабораційна діяльність"

17.04.2024 / 10:12
У 2023 році в судах розглянули лише 30% справ за статтями "державна зрада" і "колабораційна діяльність", які перебували на розгляді, повідомляє рух "Чесно" за підсумками аналізу даних, оприлюднених на сайті судової влади України.

"Це на 7% менше, ніж у 2022 році. Водночас за розглянутими справами засудили 326 зрадників і 793 колаборантів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2023 року на розгляді українських судів перебувала 1921 справа за статтею "державна зрада" та 2724 справи за статтею "колабораційна діяльність". Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

У 2023 році свою винуватість у держзраді визнали лише 19 підозрюваних із 1921 справи, що перебували на розгляді (1%). Це на дев'ять справ більше, ніж у 2022 році. Винуватість у колабораційній діяльності визнали підозрювані у 117 справах (4%). Загалом судді закрили 34 справи з 1386.

Зазначається також, що протягом 2018-2021 років із 243 розглянутих справ тільки в 10 провадженнях підозрювані визнали винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ за ці роки було закрито. За всі роки підозрювані визнали винуватість у державній зраді лише у 3,8% справ.

суд, Чесно
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