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14:21
Пеллегріні: Словаччина не визнає анексію Криму та насильницьку зміну кордонів з боку рф на сході й півдні України
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13:19
Reuters: Трамп здобув значну перевагу над Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів
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15:23
росія призупинила участь делегації рф у ПА ОБСЄ
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12:16
Стубб: Якби лідер КНР наголосив, що час розпочати мирні переговори, росія була б змушена це зробити
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17:27
МО Британії: рф відправляє на війну проти України тисячі мігрантів з Центральної Азії
- 14:21
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Мінекономіки: Ціни на товари з вищою доданою вартістю і на послуги можуть зрости
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16:25
Федоров: У виробників дронів будуть рівні умови доступу до державних контрактів
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15:23
Через падіння обмінного курсу рубля росія опустилася в рейтингу найбільших економік світу
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12:16
У НБУ аносували запровадження обмежень на перекази з картки на картку
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Харченко: Аби в енергетичний сектор прийшли інвестиції треба навести лад з фінансовими питаннями
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