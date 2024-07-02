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Через падіння обмінного курсу рубля росія опустилася в рейтингу найбільших економік світу

05.07.2024 / 15:23
росія вибула з десятки найбільших економік світу в доларовому еквіваленті через падіння обмінного курсу російського рубля.

Про це свідчать дані Всесвітнього банку.

російська економіка торік зросла на 3,6% – більше, ніж світова, але через послаблення рубля відносно долара її розмір скоротився на 10,8% – з 2,27 трлн дол до 2,02 трлн дол. Таким чином, економіка росії опустилась з восьмого на 11-е місце, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча ті за той самий період зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє місце Німеччину.

З величезним відривом лідирують США: американська економіка на третину більша за китайську – 27,4 трлн дол проти 17,8 трлн дол відповідно.

Десятка найбільших економік світу:

  • США – 27,361 трлн доларів
  • Китай – 17,795 трл доларів
  • Німеччина – 4,456 трлн доларів
  • Японія – 4,213 трлн доларів
  • Індія – 3,550 трлн доларів
  • Велика Британія – 3,340 трлн доларів
  • Франція – 3,031 трлн доларів
  • Італія – 2,255 трлн доларів
  • Бразилія – 2,174 трлн доларів
  • Канада – 2,140 трлн доларів.

росія потрапила до десятки найбільших економік вперше в середині нульових років, коли її економіка швидко зростала, проте вже в 2009 році вибула. Через кризи та девальвації росія то поверталась, то вибувала. Востаннє рф опинилась в десятці у 2022 році на тлі аномального зміцнення рубля.

росія, Світовий банк
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